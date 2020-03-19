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Fatih Terim Emre Akbaba'yı neden kesti?

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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FATİH TERİM EMRE AKBABA'YI NEDEN KESTİ?

'da yeniden formasına kavuştuktan sonra iyi bir çıkış yakalayan Akbaba, son karşılaşmalarda yeterli süreyi alamadı. Terim'in, Emre Akbaba’nın 11’de oynamasını defansif açıdan riskli bulduğu iddia edildi.

'da golleri ve asistleri ile dikkat çeken Akbaba'yı oynatılmamasının nedeni, ilk planda Lemina'nın yokluğu olarak gerekçelendirildi. Çünkü sakatlığı bulunan Lemina'dan dolayı defansif yönü bulunan 'yı oynatmak daha akıllıca geliyordu.

EMRE AKBABA'NIN 11'DE OYNAMASI DEFANSİF AÇIDAN RİSKLİ BULUNDU
Terim de Seri-Ömer ve Belhanda orta sahasıyla 'e çıkmıştı. Lemina'nın dönmesiyle beraber de Emre Akbaba'nın tekrar forma giymesi bekleniyordu. Ne var ki Terim bir anda kulübeye gönderdiği Emre Akbaba'yı 11'de düşünmemeye devam etti. Bu kez Falcao yüzünden Emre Akbaba'nın tercih edilmediği belirlendi. Çünkü teknik ekibe göre, Falcao'nun dönmesiyle beraber Emre Akbaba'nın 11'de oynaması defansif açıdan riskli bulundu.

ADEM BÜYÜK ETKİSİ!
varken bu durum sıkıntı yaratmıyor, hatta Emre Akbaba çok etkili olabiliyordu. Ancak Falcao'nun Adem Büyük gibi defansif yönünün olmaması nedeniyle , orta alanda Lemina ve Seri'nin yanında Ömer veya Belhanda'ya başvurdu. Emre Akbaba'ya ise hamle oyuncusu rolü verildi.

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