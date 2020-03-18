Jose Sosa'dan ayrılık iddialarına yalanlama!

Sezon sonu Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa ile ilgili flaş gelişme. Takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Arjantinli yıldız "Şu anda sadece şampiyonluğa odaklandım. Zaten o kupayı kaldırınca şehir bizi bağrına basar" ifadelerini kullandı.

Menajerler aracılığıyla kendisine gelen teklifleri geri çeviren Jose Sosa, sözle��mesinin sezon sonunda bitecek olmasını da fazla düşünmediğini vurguladı.

ŞU AN İÇİN TEK HEDEFİM O KUPAYI KALDIRMAK

Bu konuyu şimdilik konuşmak istemediğini dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Şu an için tek hedefim o kupayı kaldırmak. Zaten şampiyon olursak bu şehir bizi bağrına basacaktır" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU GERÇEKTEN ÇOK İSTİYOR"

Takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmelerde bulunan Sosa, önümüzdeki sekiz maçlık süreçte, daha hırslı ve inançlı olmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı. Abdülkadir Ömür de Sosa için "Hem saha içinde hem de dışındaki tutumuyla bize çok iyi bir rol model oluyor ve şampiyonluğu gerçekten çok istiyor" ifadelerini kullandı.