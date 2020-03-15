Son dakika: Trabzonspor 1-1 Medipol Başakşehir MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde aynı puana sahip iki takım liderlik maçına çıktı. Trabzonspor evinde ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlar her iki takımda puanını 53'e yükseltti.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde aynı puana sahip iki takım liderlik maçına çıktı.
Trabzonspor evinde ağırladığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlar her iki takımda puanını 53'e yükseltti.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET (İLK YARI)
8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.
24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇININ DETAYLARI
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.
56. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Visca'nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba'nın gelişine sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.
63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmada Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.
77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Skrtel'in kafa ile indirdiği topu bu kez Demba Ba yakın mesafeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha meşin yuvarlığı kornere çelerek gol izni vermedi.
81. dakikada Novak'ın pasında ceza alanı dışında Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda kaleci Mert Günok, yatarak topa sahip oldu.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Ndiaye), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Mehmet Topal), Visca, Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 80 Azubuike), Demba Ba
Goller: Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Skrtel (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Okan Burak (Teknik direktör), Dk. 80 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Campi (Trabzonspor)
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