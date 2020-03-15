15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Talisca'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
TALİSCA'DAN TARAFTARLARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM!

tarihine adını altın harflerle yazdıran Anderson 'dan flaş sözler. Corona virüs nedeniyle Çin'den ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'ta oynadığı 2 yılda iz bırakan ve taraftarların gönlünde yer edinen Anderson , sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündem oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Instagram hesabından Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde, Anderson Talisca'nın gol attığı ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye atıfta bulunulan bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın ezeli rakibini deplasmanda yendiği maçlardan oluşan bir video hazırlandı. Siyah-beyazlıların paylaştığı bu videoda Anderson Talisca'nın golüne de yer verildi.

Brezilyalı yıldız da gönderinin altında, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" şeklinde yorum yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

Talisca'nın bir süredir Çin'den ayrılmak istediği yazılıyor. Özellikle Çin'deki koronavirüsün bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA