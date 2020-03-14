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Çaykur Rizespor'da Umar sezonu kapattı

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Giriş Tarihi: 14.03.2020
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ÇAYKUR RİZESPOR'A KÖTÜ HABER SEZONU KAPATTI

ekiplerinden 'da dizinden ameliyat edilen , sezonu kapattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sporcuya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz, 6 ay içerisinde tekrar çalışmalara başlayabilecektir." ifadelerine yer verildi. AA

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