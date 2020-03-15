Hikmet Karaman'dan flaş Bifouma açıklaması
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karaman, Corona Virüs tedribleri kapsamında Bifouma'yı kadroya almadıklarını duyurdu.
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman'dan son dakika Corona Virüs ve Bifouma açıklaması geldi.
Karaman, Corona Virüs tedribleri kapsamında Bifouma'yı kadroya almadıklarını duyurdu.
İşte Hikmet Karaman'ın maç öncesi yaptığı açıklama...
Bir kere maç atmosferi ve maç havası yok. Ama ligdeki puan ve sıralama durumuna baktığında iki takım içinde ateşten çıkma maçı. Dolayısıyla Corona Virüs ve dünyadaki, Avrupa'daki etkileri... Türkiye'de vakalarda artış gözükmese dahi dünyanın bir çok ülkesinde kulüplerde bir çok kişi Corona Virüs'e yakalandı. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bakın tokalaşamıyoruz. Masörler her oyuncuya masaj yapıyor. Açma germe, ısınma hareketleri var. Oyuncuların aileleri yurt dışına gidip geliyor. Bilemiyorsun ki kimin ne yaptığını. Bence çok dikkatli olmamız gerekir. Dünya çok büyük bir imtihandan geçiyor. Futbolu geç ama. Hayati maça çıkacağız, Heyecanda olan bizi bekleyen bir Malatya şehri var. Aynı zamanda Kayserispor, burada bir şehir var. Bunun heyecanını bekleyen. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Bifouma'yı getirmedik mesela. Takımın çok önemli oyuncusu. Tebdir aldık. Yönetim kurulu başkanımız da kendisinde bir şey var mı yok mu diye baktırdık.
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