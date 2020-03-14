14 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI!

 ile yollarını ayıran ve takımın başına eski futbolcusu 'ı getiren , gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımdaki aksak bölgeleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı özellikle kanat mevki için arayışlarına şimdiden başladı.

Gelecek sezon için çalışmalarının startını şimdiden veren 'ta teknik patron , sorunları tespit edip yönetime bildirmeye devam ediyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak 'da gündemde ise kanat transferi var.

Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Sergen Yalçın, her fırsatta yakın çevresine kanatlardan skor eksiği çektiklerinden yakınıyor. Gelecek sezon bunu çözmek için ilk hedeflerinin golcü bir kanat oyuncusu almak olarak belirleyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ise yavaş yavaş netlik kazanıyor.

İlk etapta kiralık ve sözleşmesi bitecek oyunculara yönelecek olan Siyah Beyazlı ekibin listesinin başında ise eski Kasımpaşalı Trezeguet var. Bu yıl başında Kasımpaşa'dan 'ya transfer olan başarılı kanat için, eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.

Buna ek olarak Beşiktaş'ın 'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle 'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA