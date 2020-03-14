Son dakika: Beşiktaş'ta transfer operasyonu başladı!

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve takımın başına eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takımdaki aksak bölgeleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı özellikle kanat mevki için arayışlarına şimdiden başladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarının startını şimdiden veren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, sorunları tespit edip yönetime bildirmeye devam ediyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak Kara Kartal'da gündemde ise kanat transferi var.

Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Sergen Yalçın, her fırsatta yakın çevresine kanatlardan skor eksiği çektiklerinden yakınıyor. Gelecek sezon bunu çözmek için ilk hedeflerinin golcü bir kanat oyuncusu almak olarak belirleyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ise yavaş yavaş netlik kazanıyor.

İlk etapta kiralık ve sözleşmesi bitecek oyunculara yönelecek olan Siyah Beyazlı ekibin listesinin başında ise eski Kasımpaşalı Trezeguet var. Bu yıl başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan başarılı kanat için, eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.

Buna ek olarak Beşiktaş'ın Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.