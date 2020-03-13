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Son dakika: Onyekuru takımla birlikte çalıştı!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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Son dakika haberine göre; derbisine hazırlanan 'ın bugünkü idmanında takımla birlikte çalıştı. 'ün tedavisine devam edildi.

Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasındaki maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan 'ün tedavisine devam edildi. Dün yapılan idmanı yarıda bırakan ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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