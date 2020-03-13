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Son dakika: İtalya Serie A'da 4 futbolcu daha koronavirüse yakalandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2020
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İTALYA SERİE A'DA 4 FUTBOLCU DAHA KORONAYA YAKALANDI

Son dakika haberi... takımı 'da, 'den sonra , , ve 'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

takımı 'da, 'den sonra , , ve 'nin de koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Ayrıntılar birazdan...

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