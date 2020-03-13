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Son dakika: Resmen teklif ettiler! beIN Sports Galatasaray-Beşiktaş derbisini şifresiz mi yayınlayacak?

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLAYACAK?

Son dakika haberi... () Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Türkiye'deki tüm spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacak" açıklamasının ardından maçlarının Nisan ayının sonuna kadar şifresiz yayınlanması için teklif sundu. Bu teklif sonrası vatandaşlar, "beIN Sports Galatasaray-Beşiktaş derbisini şifresiz mi yayınlayacak?" sorusunu internette araştırıyor. İşte haberin detaylar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Koronavirüs (corona virüs-Covid19) önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından , yayıncı kuruluştan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti.

TSYD'NİN ÖNERİSİ BeIN SPORTS BU SÜREÇTE MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLASIN

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports'un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir.

Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlarda kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır.

BeIN Sports'tan Türk sporu ve spor severi adına bu duyarlılığı beklemekteyiz.

ALMANYA VE PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ

Alman SKY kanalının ardından Portekiz Ligi'nin yayıncısı Sport TV de bir açıklama yaparak, 2 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

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