Son dakika: Resmen teklif ettiler! beIN Sports Galatasaray-Beşiktaş derbisini şifresiz mi yayınlayacak?

Son dakika haberi... Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Türkiye'deki tüm spor müsabakaları Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacak" açıklamasının ardından Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar şifresiz yayınlanması için teklif sundu. Bu teklif sonrası vatandaşlar, "beIN Sports Galatasaray-Beşiktaş derbisini şifresiz mi yayınlayacak?" sorusunu internette araştırıyor. İşte haberin detaylar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Koronavirüs (corona virüs-Covid19) önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği, yayıncı kuruluştan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti.



TSYD'NİN ÖNERİSİ BeIN SPORTS BU SÜREÇTE MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLASIN



TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Türkiye Spor Yazarları Derneği virüsle ilgili önlemler çerçevesinde BeIN Sports'un da üzerine düşen görevler olduğunu, Nisan ayının sonuna kadar Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlamasını teklif etmektedir.

Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restaurantlarda kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır.

BeIN Sports'tan Türk sporu ve spor severi adına bu duyarlılığı beklemekteyiz.





ALMANYA VE PORTEKİZ LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ

Alman SKY kanalının ardından Portekiz Ligi'nin yayıncısı Sport TV de bir açıklama yaparak, 2 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu.