Kasımpaşa Göztepe'yi 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenen Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0'la devirdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı.. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemedi.
Kasımpaşa, 2 maçtır kazanamayan rakibi Göztepe'yi İstanbul'da 2-0'la geçerek 3 puana uzandı.
İŞTE İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek
KASIMPAŞA EVİNDE SERİYE BAĞLADI
Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 2. dakikad Bengali-Fodé Koita'nın golüyle öne geçti. Koita bir kez de karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıktı.
Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Koita, Kasımpaşa'yı zafere taşıyan isim oldu. 2-0
Kasımpaşa aldığı galibiyetle puanını 26 yaparak 13. sıraya yükseldi. Göztepe ise 34 puanda kaldı.
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