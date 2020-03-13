Kasımpaşa Göztepe'yi 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'u yenen Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0'la devirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı.. Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka Göztepe maçında forma giyemedi.

Kasımpaşa, 2 maçtır kazanamayan rakibi Göztepe'yi İstanbul'da 2-0'la geçerek 3 puana uzandı.

İŞTE İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, Meriah, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Ndongala, Thiam, Koita

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Poko, Castro, Mossoro, Halil, Tripic, Wilczek

KASIMPAŞA EVİNDE SERİYE BAĞLADI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Kasımpaşa, 2. dakikad Bengali-Fodé Koita'nın golüyle öne geçti. Koita bir kez de karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıktı.

Takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Koita, Kasımpaşa'yı zafere taşıyan isim oldu. 2-0

Kasımpaşa aldığı galibiyetle puanını 26 yaparak 13. sıraya yükseldi. Göztepe ise 34 puanda kaldı.

GÜNCEL PUAN DURUMU