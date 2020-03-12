Başakşehir evinde Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı ele geçirdi.
Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Başakşehir, yakaladığı önemli pozisyonları uzun süre değerlemdiremedi. Temsilcimiz, 87. dakikada Demba Ba'nın ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve topun başına gelen kaptan Edin Visca, 88. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve maç da bu skorla sonuçlandı.
Başakşehir'de Enzo Crivelli, 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alınırken, Robinho oyuna dahil oldu.
Mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü 23:00'da Danimarka'da seyircisiz oynanacak.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.
19. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.
30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
İkinci yarının detayları geliyor.
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