Ankaragücü Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Ligin dibindeki mücadelede Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Ankaragücü, küme potasının üstündeki rakiplerine bir adım daha yaklaştı.
Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Ankaragücü Karadeniz temsilcisini 2-1 yendi.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün golleri Burak Albayrak (kk) ve Rodrigues'ten gelirken, Rizespor'un tek golünü Garmash kaydetti.
GÜNCEL PUAN DURUMU
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası yayında topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kalecinin sağından kornere çıktı.
15'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.
17'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı kornerde ceza sahasında Burak Albayrak'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 1-0.
22'nci dakikada Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekerek Lukasik'in önüne geldi. Lukasik'in ceza sahasına gönderdiği topta, Rodrigues düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0.
37'nci dakikada Rizespor'un kullandığı kornerde kafalardan seken topa son olarak Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
45+1'inci dakikada ceza sahası içinde Samudio'nun pasında altı pasın içinde Garmash topu ağlara gönderdi. 2-1.
İlk yarı Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
54'üncü dakikada Boldrin'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Talbi'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.
73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Samoudio'nun ceza yayından sert vuruşunda kaleci Friedrich topun ağlara gitmesini önledi.
83'üncü dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues topa vuramayınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+3'te Lukasik'in pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Rodrigues'in vuruşu kaleci Tarık'ın sağından az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
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