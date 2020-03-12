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İşte Beşiktaş'ın Galatasaray'ı imha planı!

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Giriş Tarihi: 12.03.2020
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN GALATASARAY'I İMHA PLANI!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek maçlardan biri olacak. Siyah beyazlı takımda teknik heyet Galatasaray'ı yıkacak planı hazırladı. Sergen hoca, sarı kırmızılı takımın yumuşak karnı olan Marcao üzerinden Galatasaray'ı yıkacak.

'de 26. hafta mücadelesinde pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm planlar, 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör , son haftalarda yakalanan çıkışı, Stadı'nda da devam ettirmek istiyor.

YARDIMCILARIYLA ANALİZ YAPTI
Hafta başından beri yardımcılarıyla rakibin maç videolarını izleyen 47 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın zaaflarını çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın oynadığı son maçları detaylı şekilde izleyen Sergen Yalçın'ın, erken saatlerde 'ne gelip sabah antrenmanı öncesi odasına kapanarak yardımcılarıyla analiz yaptığı bildirildi.

3 İSME ÖZEL GÖREV
Sergen Yalçın, yardımcılarıyla beraber oyuncularını pazar günkü derbiye mutlak zafer parolasıyla hazırlıyor. 3 isme özel görev

MARCAO'NUN ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR
Cimbom'un özellikle oyunun ikinci yarılarında performans düşüklüğü yaşadığını düşünen Sergen Yalçın, 60. dakikadan sonra vitesi artırmayı ve hücum pres yapmayı planlıyor. Bu konuda Atiba, Boateng ve 'la da görüşen Yalçın, özellikle Marcao'nun üzerine yoğunlaşıyor.

HATAYA ZORLAYIN
Brezilyalı stoperin hataya müsait olduğunu oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, presin önemine dikkat çekip 24 yaşındaki savunmacının bulunduğu bölgeyi zorlayıp golü bu hattan bulmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Galatasaray'dan flaş Beşiktaş derbisi kararı! GALATASARAY'DAN FLAŞ BEŞİKTAŞ DERBİSİ KARARI!

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