İşte Beşiktaş'ın Galatasaray'ı imha planı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisi, şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek maçlardan biri olacak. Siyah beyazlı takımda teknik heyet Galatasaray'ı yıkacak planı hazırladı. Sergen hoca, sarı kırmızılı takımın yumuşak karnı olan Marcao üzerinden Galatasaray'ı yıkacak.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm planlar, 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalarda yakalanan çıkışı, Türk Telekom Stadı'nda da devam ettirmek istiyor.
YARDIMCILARIYLA ANALİZ YAPTI
Hafta başından beri yardımcılarıyla rakibin maç videolarını izleyen 47 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın zaaflarını çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın oynadığı son maçları detaylı şekilde izleyen Sergen Yalçın'ın, erken saatlerde Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip sabah antrenmanı öncesi odasına kapanarak yardımcılarıyla analiz yaptığı bildirildi.
3 İSME ÖZEL GÖREV
Sergen Yalçın, yardımcılarıyla beraber oyuncularını pazar günkü derbiye mutlak zafer parolasıyla hazırlıyor. 3 isme özel görev
MARCAO'NUN ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR
Cimbom'un özellikle oyunun ikinci yarılarında performans düşüklüğü yaşadığını düşünen Sergen Yalçın, 60. dakikadan sonra vitesi artırmayı ve hücum pres yapmayı planlıyor. Bu konuda Atiba, Boateng ve Burak Yılmaz'la da görüşen Yalçın, özellikle Marcao'nun üzerine yoğunlaşıyor.
HATAYA ZORLAYIN
Brezilyalı stoperin hataya müsait olduğunu oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, presin önemine dikkat çekip 24 yaşındaki savunmacının bulunduğu bölgeyi zorlayıp golü bu hattan bulmanın hesaplarını yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- NBA'e koronavirüs darbesi!
- Yılmaz Vural maç sonunda fenalaştı
- PSG - Dortmund maçında saha karıştı!
- Paris-Saint Germain çeyrek finalde
- Özat'a Bosna'da büyük şok! İzin vermediler
- Trabzonspor'da Sörloth şoku!
- Süper Lig ekibinden flaş korona yasağı!
- Atletico Madrid İngiltere'de Liverpool'u eledi
- Trabzonspor'dan 8. şampiyonluk mesajı
- Juventus'ta koronavirüs paniği!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?