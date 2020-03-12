Lucescu Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor. Lig yarışı kıyasıya devam ederken, sarı lacivertli yönetim henüz bir isimle anlaşamadı. Bazı yerli ve yabancı teknik direktörlerle görüşme gerçekleştiren sarı lacivertli yöneticilerin Lucescu ile yaptıkları görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Ersun Yanal'dan sonra hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Mircea Lucescu ile görüşme gerçekleştirdi.Romen teknik adam Sarı-Lacivertliler'den 2 yıl + 9 maçlık sözleşme için 7 milyon Euro istedi.

9 MAÇ İÇİN 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Bu açıklama sonrasında rota Mircea Lucescu'ydu... Yönetim, tecrübeli hocayla ilk temasını kurdu. Luce, Sarı-Lacivertliler'den yıllık 3 milyon Euro istedi. İstediği sözleşme ise 2 yıl+9 maç... Rumen hoca 9 maç için de 1 milyon Euro talep ediyor. Yönetim, diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe önümüzdeki hafta yeni hocasını açıklamak zorunda.

Mircea Lucescu, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Takvim