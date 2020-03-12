Başakşehir ve Kopenhag'ın 11'leri belli oldu
Avrupa'daki temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak. İstanbul Başakşehir ve Kopenhag'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak.
Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba
KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk
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