12 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başakşehir ve Kopenhag'ın 11'leri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020
ABONE OL
BAŞAKŞEHİR VE KOPENHAG'IN 11'LERİ BELLİ OLDU

Avrupa'daki temsilcimiz İstanbul , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 'ı ağırlayacak. İstanbul Başakşehir ve Kopenhag'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul , sahasında Danimarka temsilcisi 'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada İskoç hakem William Collum düdük çalacak.

Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caicara, Epureanu, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Crivelli, Visca, Demba Ba

KOPENHAG: Johnsson - Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Pep Biel, Zeca, Stage, Daramy, Santos, Falk

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA