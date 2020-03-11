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Yılmaz Vural maç sonunda fenalaştı

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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YILMAZ VURAL MAÇ SONUNDA FENALAŞTI

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adana Demirspor deplasmanında fenalaştı. Takımının 3-2 kazandığı mücadelenin hemen ardından kötüleşen Yılmaz Vural'a stadyumda müdahale edildi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalaştı ve ambulans sahaya geldi. Tecrübeli teknik adam yapılan müdahalenin ardından kendisine geldikten sonra yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.

Yılmaz Vural maç sonu korkuttu. Akhisarspor'un deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Yılmaz Vural, fenalaştı ve ambulans sahaya geldi.

TFF 1'inci Lig'in 27'nci haftasında bugün oynanan Adana Demirspor - Akhisarspor müsabakasının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, fenalık geçirdi.

Yılmaz Vural etrafındakilere, "Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz" derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten sonra düzeldi.

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