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Jadon Sancho'nun golleri ve asistleri (Bundesliga 2019/20 - 01-24. Hafta)

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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JADON SANCHO'DAN NEFES KESEN GOLLER VE ASİSTLER

forması giyen , 'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 14 gol ve 14 asistle tamamladı. İşte 19 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı tüm goller ve yaptığı tüm asistler...

forması giyen , 'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 14 gol ve 14 asistle tamamladı. İşte 19 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı tüm goller ve yaptığı tüm asistler...

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