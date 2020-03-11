Jadon Sancho'nun golleri ve asistleri (Bundesliga 2019/20 - 01-24. Hafta)

Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 14 gol ve 14 asistle tamamladı. İşte 19 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı tüm goller ve yaptığı tüm asistler...

Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 14 gol ve 14 asistle tamamladı. İşte 19 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı tüm goller ve yaptığı tüm asistler...