11 Mart 2020, Çarşamba
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Amine Harit'in Golleri ve Asistleri (Bundesliga 2019/20 - 01-24. Hafta)

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Giriş Tarihi: 11.03.2020
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04 forması giyen Amine Harit, 'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 6 gol ve 4 asistle tamamladı. İşte 22 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı goller ve yaptığı asistler...

04 forması giyen Amine Harit, 'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 6 gol ve 4 asistle tamamladı. İşte 22 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı goller ve yaptığı asistler...

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