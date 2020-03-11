Amine Harit'in Golleri ve Asistleri (Bundesliga 2019/20 - 01-24. Hafta)

Schalke 04 forması giyen Amine Harit, Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 6 gol ve 4 asistle tamamladı. İşte 22 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı goller ve yaptığı asistler...

Schalke 04 forması giyen Amine Harit, Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasını 6 gol ve 4 asistle tamamladı. İşte 22 yaşındaki oyuncunun, ligin bu bölümünde attığı goller ve yaptığı asistler...