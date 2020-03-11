Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u bu akşam sahasında konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir ilk 11'ine son şeklini verdi. Peki Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssuf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.



Trabzonspor'da ise, Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor.



Muhtemel 11'ler



BtcTurk Yeni Malatyaspor

Farnolle Erkan Robin Mina Sakıb Acqah Donald Gökhan Murat Fofana Bifouma



Trabzonspor

Uğurcan Pereira Hüseyin Campi Novak Mikel Abdulkadir Parmak Ndiaye Sosa Nwakaeme Sörloth