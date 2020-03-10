Son dakika: Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar seyircisiz oynanacak
Son dakika haberine göre; Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.
Detaylar gelcek...
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