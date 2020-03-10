10 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar seyircisiz oynanacak

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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ARTIK MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Son dakika haberine göre; Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.

Detaylar gelcek...

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