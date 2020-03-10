Paulinho'dan parmak ısırtan performans! İşte o anlar
Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 25. haftasının en iyi oyuncusu, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçındaki performansıyla Paulinho. Yıldız oyuncu oynadığı oyunla spor otoritelerinden tam not aldı.
Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 25. haftasının en iyi oyuncusu, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçındaki performansıyla Paulinho. Yıldız oyuncu oynadığı oyunla spor otoritelerinden tam not aldı.
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