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Paulinho'dan parmak ısırtan performans! İşte o anlar

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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PAULİNHO'DAN PARMAK ISIRTAN PERFORMANS! İŞTE O ANLAR

'nde 2019-2020 sezonunun 25. haftasının en iyi oyuncusu, - maçındaki performansıyla . Yıldız oyuncu oynadığı oyunla spor otoritelerinden tam not aldı.

'nde 2019-2020 sezonunun 25. haftasının en iyi oyuncusu, - maçındaki performansıyla . Yıldız oyuncu oynadığı oyunla spor otoritelerinden tam not aldı.

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