10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bundesliga'da 25. haftanın en güzel 5 golü

SPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
BUNDESLİGA'DA 25. HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen 'nın 25.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen 'nın 25.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN