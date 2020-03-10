Bundesliga'da 25. haftanın en güzel 5 golü

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen Bundesliga'nın 25.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...

Dünyanın en iyi ligleri arasında gösterilen Bundesliga'nın 25.haftası birbirinden güzel gollere sahne oldu. İşte kalecileri ve savunma oyuncularını çaresiz bırak o akıl dolu goller...