10 Mart 2020, Salı
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Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy TFF Etik Kurulu'na sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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AHMET AĞAOĞLU VE SEMİH ÖZSOY ETİK KURULU'A SEVK EDİLDİ.

Trabzonspor Kulübü Başkanı ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili , yaptıkları açıklamaların adından TFF tarafından Etik Kurul'a sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı ile Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili 'u TFF Etik Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ağaoğlu ve Özsoy'un etik ilkelerine aykırı açıklamada bulundukları gerekçesiyle TFF Etik Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

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