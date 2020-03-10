Almanya-İtalya maçı seyircisiz oynanacak
Koronavirüs salgınından dolayı ölümler artarken, dünya çapında önlemler alınmaya devam ediyor. Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.
Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sitesinde yer alan açıklamada, Nürnberg kentindeki Max-Morloch Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, Nürnberg Belediyesinin karşılaşmanın seyircisiz oynanacağına ilişkin Bavyera eyalet hükümetinin talimatını DFB'ye bildirdiği kaydedildi.
DFB Genel Sekreteri Friedrich Curtius, her gün ilgili kurumlarla temasta olduklarını belirterek, "Sağlık her şeyin üstündedir" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Bundesliga'nın 26. haftasındaki Köln-Mainz 05 karşılaşmasının da seyircisiz oynanacağı belirtildi.
Köln Kulübünden yapılan açıklamada, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Kovid-19 salgını nedeniyle 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasakladığına ilişkin bir genelge yayınladığına işaret edilerek, böylelikle Köln-Mainz 05 karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı aktarıldı.
Almanya'da Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletleri, 1000'den fazla kişinin katılacağı etkinlikleri yasaklamıştı.
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