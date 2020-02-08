Galatasaray'da şok Falcao raporu!
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da Radamel Falcao, geldiği günden itibaren gollerinden çok sakatlıklarıyla konuşuluyor. Kolombiyalı yıldızın istatistiki raporu, hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray'da Falcao bilmecesi devam ediyor. Sarı-kırmızılılara sezon başında büyük uğraşlar sonucu katılan Radamel Falcao, bir türlü bekleneni veremedi.
Radamel Falcao yaklaşık 4.5 ay önce çok büyük umutlarla Galatasaray'a transfer oldu. Ancak geride kalan 129 günde beklentilerin uzağında kaldı.
Bonuslarla 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldız 129 günde sakatlıklarının etkisiyle sadece 42 idmanda takımla çalışabildi.
Bu süreçte tam 13 maç kaçıran Falcao sadece 15 maçta forma giyebildi. 33 yaşındaki forvet 129 günün 72'sini ise tedavi, dinlenme, tatil, salon çalışması ve düz koşularla geçirdi.
İki ayı aşkın ilk sakatlığının ardından 7 Aralık'ta sahalara dönen Falcao, 26 Ocak'ta yine sakatlandı. Bir türlü ritmini bulamayan tecrübeli yıldız beklenen performansın uzağında kaldı.
Falcao lig, kupa ve Avrupa'daki 15 maçta sadece 6 gol attı... Sadece 160 dakikada bir Sarı-Kırmızılılar'a skor katkısı sağladı. (Sabah)
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