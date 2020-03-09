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Galatasaray'da sakatlık şoku!

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Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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GALATASARAY'DA SAKATLIK ŞOKU!

'ın yıldız oyuncusu , idmanda sakatlandı. Adem'in durumu çarşamba günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı.

Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen 'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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