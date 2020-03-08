Çaykur Rizespor Alanyaspor |CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor Alanyaspor canlı anlatımı... Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Saat 16'da başlayan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Çakyur Didi Stadı'nda bugün saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

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İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, Skoda

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

Ligdeki son dört maçından yenilgi ile ayrılan ve üst üste yaşanan puan kayıpları sonucu teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına Ünal Karaman'ı getiren Çaykur Rizespor, kendi evinde kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi bu mücadele öncesi 23 maç sonunda 24 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

Son dört maçında istediği sonuçları alamayan ve zirve yarışından biraz uzaklaşan Alanyaspor ise kazanarak ilk beş hedefini sürdürmek istiyor. Alanyaspor bu mücadele öncesinde ligde 39 puanla 7.sırada yer alıyor.