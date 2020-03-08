08 Mart 2020, Pazar
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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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ERTELENEN MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

'de BtcTurk ile arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu. Karşılaşmayı yönetecek.

yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem düdük çalacak.

Ligde 27 Ocak'ta oynanaması gereken müsabaka, 'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.

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