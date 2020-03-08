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Kasımpaşa Kayserispor |CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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KASIMPAŞA KAYSERİSPOR |CANLI

'in 25. haftasında bugün saat 13.30'da ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

'in 25. haftasında bugün saat 13.30'da ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

KASIMPAŞA KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'in 25. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hes Kablo Kayserispor bugün Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13:30'da başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

Son haftalarda istikrarlı oyunuyla dikkar çeken ve kritik puanlar kazanan Kayserispor bu mücadele öncesi 19 puanla ligde 18. sırada yer alıyor. Kayserispor bu zorlu maçtan galip ayrılarak hem son sıradan kurtulmak hem de üst sıralardaki takımlarla puan farkını daha da kapamak istiyor.

Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde oynadığı 24 karşılaşma sonrasında 20 puanla 16. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip kendi sahasında oynamanın avantajını kullanarak üç puanın sahibi olmak istiyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Angelo, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets, Mesanovic

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