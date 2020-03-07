Yeni Malatyaspor-Konyaspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 25. haftasında BTC Turk Yeni Malatyaspor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.
İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.
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