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Yeni Malatyaspor-Konyaspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 07.03.2020
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YENİ MALATYASPOR-KONYASPOR CANLI ANLATIM

'in 25. haftasında BTC Turk , evinde 'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Btc Turk , 'in 25. haftasında evinde 'u konuk ediyor. Her iki takımın da kritik haftalara girilirken karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

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