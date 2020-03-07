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Gaziantep FK - Trabzonspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren ile kozlarını paylaşıyor. Saat 17'de başlayan mücadelenin hakemi Halis Özkaya...

, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında 'u konuk ediyor.

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Gaziantep: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

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