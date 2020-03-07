Gaziantep FK - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü kozlarını paylaşıyor. Saat 17'de başlayan mücadelenin hakemi Halis Özkaya...
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Gaziantep: Günay, Oğuz, Papy, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
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