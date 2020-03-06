Anadolu Efes Yunan rakibi Olympiakos'u yendi
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 28. hafta maçında Olympiakos'u ağırladı. Sinan Erdem'de rakibine şans tanımayan Anadolu Efes, Larkin'in yıldızlaştığı mücadeleyi 91-79 kazandı.
THY Avrupa Ligi'nin 28. hafta maçında lider Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 91-79 yendi.
Lacivert-beyazlı ekip, galibiyet sayısını 24'e çıkarırken, Olympiakos 16. kez mağlup olarak play-off yolunda ciddi bir yara aldı.
EVİNDE ACIMADI
Müsabakaya Buycks ve Papanikolaou'nun 3 sayı çizgisini gerisinden bulduğu isabetli şutlarla başlayan konuk takım, 3. dakikada 13-5 üstünlük kurdu. Pleiss'ın pota altında bulduğu basketlerle oyuna tutunan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 17-11 geride tamamladı. İyi savunma yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in elinden 8-0'lık seri buldu ve 8. dakikanın başında 19-17 öne geçti. Larkin'in 3 sayılık basketleri, Pleiss'ın da pota altındaki etkili oyunuyla kısa sürede farkı açan Anadolu Efes, periyodun son dakikasına 29-19 üstün girdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada rakibinin 4 sayısına engel olamadı ve ilk çeyreği 29-24 önde bitirdi. İlk periyotta dışarıdan 5'te 3 isabet sağlayan Larkin 12, pota altında etkili olan Pleiss ise 11 sayı üreterek ön plana çıktı.
İkinci çeyreğe Micic'in bulduğu 5-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, 12. dakikada farkı ikinci kez daha çift hanelere taşıdı: 34-24. Pota altında rakibine büyük üstünlük kuran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 12 sayı farkla 40-28 önde tamamladı. İyi oyununu sürdüren ve 18. dakikada 15 sayılık (49-34) üstünlük kuran Anadolu Efes, son dakikada Printezis'i durdurmakta zorlanınca devre arasına 51-41 önde girdi.
LARKİN TUTULMUYOR
Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, 25. dakikayı 63-46 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, çeyreğin son dakikasında 19 sayılık (72-53) üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip, periyodu da 72-55 önde tamamladı.
Son çeyreğe Baldwin, Rubit ve Vezenkov'un elinden bulduğu 9-0'lık seriyle giren Yunanistan temsilcisi, 33. dakikada farkı 8 sayıya (72-64) indirdi. Singleton ve Dunston'ın pota altından ürettiği basketlerle farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, 35. dakikayı 78-69 üstün kapattı. Kalan bölümü daha iyi geçiren ev sahibi takım, sahadan 12 sayı farkla 91-79 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te 30'u 3 sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 40 sayı üreten milli basketbolcu Shane Larkin, galibiyette başrolü oynadı. Olympiakos'un en skorer oyuncusu ise 14 sayı bulan Ellis oldu.
Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 12 Mart Perşembe günü İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek.
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