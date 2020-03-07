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Arsenal - West Ham (1-0) - Maç Özeti

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Giriş Tarihi: 07.03.2020
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LONDRA DERBİSİ ARSENAL'İN!

'de oynanan  derbisinde 'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte , 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu 'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Arsenal - West Ham maçı özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

'de oynanan derbisinde , 'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekipte , 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu 'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

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