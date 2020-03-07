Arsenal - West Ham (1-0) - Maç Özeti
İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Arsenal - West Ham maçı özetini ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
Ev sahibi ekipte Alexandre Lacazette, 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.
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