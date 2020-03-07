Son dakika haberi: Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu
Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Final karşılaşmasında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznür Kablo 2019-20 sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Final karşılaşmasında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznür Kablo 2019-20 sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek 13. kez kupanın sahibi oldu.
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