Son dakika haberi: Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oldu

Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Final karşılaşmasında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznür Kablo 2019-20 sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

Basketbol kadınlarda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Final karşılaşmasında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznür Kablo 2019-20 sezonu Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Türkiye Kupası finalinde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek 13. kez kupanın sahibi oldu.

DETAYLAR GELİYOR...