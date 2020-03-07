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Göztepe-Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 07.03.2020 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020
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GÖZTEPE-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR CANLI

Cemil Usta Sezonunun 25. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Saat 17'de başlayan mücadele beIN Sports1 ekranından naklen yayınlanıyor. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

Cemil Usta Sezonunun 25. haftasında evinde 'i konuk ediyor. Saat 17'de başlayan mücadele beIN Sports1 ekranından naklen yayınlanıyor. Taraftarlar müsabakayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor.

Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor.

GÖZTEPE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

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