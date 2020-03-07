Gaziantep FK oyuncusu Olarenwaju Kayode gol sonrası asker selamı verdi
Gaziantep FK oyuncusu Olarenwaju Kayode gol sonrası asker selamı verdi. Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte 53. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren Olarenwaju Kayode, golden sonra asker selamı vererek İdlib şehitlerimizi andı. Nijeryalı futbolcunun bu davranışı büyük takdir topladı.
Gaziantep FK oyuncusu Olarenwaju Kayode, İdlib şehitlerini unutmadı.
Trabzonspor karşısında 53. dakikda attığı golle skoru 1-1'e getiren Nijeryalı futbolcu, golün ardından tribünlere koşarak asker selamı verdi.
Kayode'nin bu davranışı büyük takdir toplarken, sosyal medyada binlerce övgü mesajı aldı
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