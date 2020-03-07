07 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep FK oyuncusu Olarenwaju Kayode gol sonrası asker selamı verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2020
ABONE OL
NİJERYALI YILDIZ GOLÜNÜ ATTI SELAMI ÇAKTI

 FK oyuncusu  gol sonrası asker selamı verdi. 'in 25. haftasında Gaziantep FK ile  karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte 53. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getiren Olarenwaju Kayode, golden sonra asker selamı vererek İdlib şehitlerimizi andı. Nijeryalı futbolcunun bu davranışı büyük takdir topladı.

FK oyuncusu , İdlib şehitlerini unutmadı.

karşısında 53. dakikda attığı golle skoru 1-1'e getiren Nijeryalı futbolcu, golün ardından tribünlere koşarak asker selamı verdi.

Kayode'nin bu davranışı büyük takdir toplarken, sosyal medyada binlerce övgü mesajı aldı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN