Son dakika | Fenerbahçe'de Abdullah Avcı iddiası!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı lacivertli kulübün Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak kötü gidişat nedeniyle takımdan gönderilen tecrübeli teknik adamı Yukatel Denizlispor maçının ardından açıklaması bekleniyor.

ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu.



RESMİ AÇIKLAMA DENİZLİSPOR MAÇINDAN SONRA

Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor. Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı iddia edildi. Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.