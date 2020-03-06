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Son dakika | Fenerbahçe Denizlispor maçına Zeki Murat Göle ile çıkacak

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... kulübünden yapılan açıklamada, Denizlispor maçında takımın başında olacak. Sarı lacivertli kulüp ile anlaşıldığı haberlerini yalanladı.

Kulübü, Denizlispor maçında takımın başında 'nin olacağını resmen açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;
" A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır.

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"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"
Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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