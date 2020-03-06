Fenerbahçe'ye kötü haber! Ömer Faruk Yıldız elden kaçabilir

Fenerbahçe'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, dünya devlerinin radarına girdi. 2019'da gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan genç yıldızın, yuvadan uçabileceği iddia edildi. Merih Demiral'i elden kaçıran Fenerbahçe'nin aynı tehlikeyi Ömer Faruk Beyaz için de yaşadığı belirtildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın ikinci bir Merih Demiral vakası olabileceği iddiası spor gündemine bomba gibi düştü.

GELECEĞİN YILDIZI ÖMER FARUK BEYAZ

Geleceğin yıldızı olarak görülen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı. 16 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında önemli bir yer tutarken, Avrupa'nın dev takımlarının da ilgisini çekti. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih gibi Alman futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Inter, Barcelona, Real Madrid, Juventus'un da ilgisi bulunuyor.

MERİH DEMİRAL GİBİ ELDEN KAÇABİLİR

Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ın da Merih Demiral gibi elden kaçabileceği spor dünyasında çok sık konuşuluyor.

AİLESİ TAŞINACAĞI İÇİN MUTSUZ

Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra çok fazla süre alamayan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi 2021 yılının haziran ayından sonra erecek. Ailesinin Almanya'ya taşınacak olması ve görev alamamasından dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Beyaz'a dünyanın önde gelen kulüpleri menajerler aracılığı ile teklif yaptı.



İKİNCİ MERİH VAKASI OLABİLİR

Sarı-lacivertli formayı giyemediği için mutsuz oluğu belirtilen Ömer Faruk'un daha önce kulüp altyapısında yetişen ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral gibi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.



2019'UN "MUHTEŞEM ÇOCUĞU" ÖMER FARUK BEYAZ

Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, bir sitenin düzenlediği ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette birinci oldu. Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı. Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu. Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette Brezilya'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.



Kaynak:Fotomaç