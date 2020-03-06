Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu
Galatasaray'ın 750 bin Euro'ya kiraladığı Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu. Genç yıldızın kulübü Monaco, Onyekuru'yu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildirdi.
Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti. Onyekuru'nun ilk 11'e girmesiyle Falcao da performansını artırdı.
Sabah'ın haberine göre; Monaco'dan 750 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e kadar Galatasaray'da herkes Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor. Everton'a 13.5 milyon Euro (92 milyon lira) ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco ise "Pazarlığa hazırız ama Onyekuru'dan zarar etmeyeceğiz" mesajıyla genç oyuncuyu 13.5 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağını Galatasaray'a bildirdi.B PLANI KİRALAMAK!
Sarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'yu tutmak için tüm şartlarını zorlayacak. Takıma geri dönecek Maicon, Babel ve Diagne gibi kiralık yıldızlar yazın satış listesine koyulacak, Belhanda için Körfez ülkelerinden teklif beklenecek. Onyekuru'nun bonservisi için 13.5 milyon Euro bulunamazsa B planı devreye sokulacak ve Luyindama'da olduğu gibi yıldız oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla tekrar kiralanmaya çalışılacak.
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