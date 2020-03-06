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Jorge Jesus Fenerbahçe defterini kapattı

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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JORGE JESUS FENERBAHÇE DEFTERİNİ KAPATTI

'nin teknik direktör adayları arasında bulunan , kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü teknik direktör, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.

Flamengo , Avrupa'da herhangi bir takımı çalıştırmak istemediğini ve uzun vadede planının Portekiz'e dönmek olduğunu anlattı.

"AVRUPA'DA HERHANGİ BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"
'de döneminin sona ermesinin ardından ismi sarı lacivertli ekiple anılan Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sport TV'ye özel bir röportaj veren Portekizli teknik adam, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

"BREZİLYA'DAN AYRILMAYA NİYETİM YOK"
'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkça ifade eden Jesus, ve gibi Avrupa devlerini çalıştırma hayalinden de vazgeçtiğini ifade etti.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:
"Libertadores Kupası'nı bir kez daha kazansam bile hayallerim gerçek olmayacak. Avrupa'ya giderek Brezilya'ya benzemeyen bir ortamda ve Brezilya futboluna yakın olmayan bir takımın parçası olma niyetinde değilim. Bu yüzden ileride Portekiz'e yani evime döneceğim"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konuşulan sürpriz isim FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK? İŞTE KONUŞULAN SÜRPRİZ İSİM

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