Jorge Jesus Fenerbahçe defterini kapattı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Jorge Jesus, kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü teknik direktör, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.

Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa'da herhangi bir takımı çalıştırmak istemediğini ve uzun vadede planının Portekiz'e dönmek olduğunu anlattı.

"AVRUPA'DA HERHANGİ BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından ismi sarı lacivertli ekiple anılan Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sport TV'ye özel bir röportaj veren Portekizli teknik adam, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

"BREZİLYA'DAN AYRILMAYA NİYETİM YOK"

Brezilya'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkça ifade eden Jesus, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştırma hayalinden de vazgeçtiğini ifade etti.

Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Libertadores Kupası'nı bir kez daha kazansam bile hayallerim gerçek olmayacak. Avrupa'ya giderek Brezilya'ya benzemeyen bir ortamda ve Brezilya futboluna yakın olmayan bir takımın parçası olma niyetinde değilim. Bu yüzden ileride Portekiz'e yani evime döneceğim"