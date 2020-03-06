Jorge Jesus Fenerbahçe defterini kapattı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında bulunan Jorge Jesus, kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü teknik direktör, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak istemediğini ifade etti.
Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa'da herhangi bir takımı çalıştırmak istemediğini ve uzun vadede planının Portekiz'e dönmek olduğunu anlattı.
"AVRUPA'DA HERHANGİ BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYORUM"
Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından ismi sarı lacivertli ekiple anılan Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Sport TV'ye özel bir röportaj veren Portekizli teknik adam, Avrupa'da herhangi bir takım çalıştırmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.
"BREZİLYA'DAN AYRILMAYA NİYETİM YOK"
Brezilya'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkça ifade eden Jesus, Barcelona ve Real Madrid gibi Avrupa devlerini çalıştırma hayalinden de vazgeçtiğini ifade etti.
Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde:
"Libertadores Kupası'nı bir kez daha kazansam bile hayallerim gerçek olmayacak. Avrupa'ya giderek Brezilya'ya benzemeyen bir ortamda ve Brezilya futboluna yakın olmayan bir takımın parçası olma niyetinde değilim. Bu yüzden ileride Portekiz'e yani evime döneceğim"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi
- Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu
- Ziraat Türkiye Kupası finali gelecek sezon Katar'da!
- EURO 2020 turnuvası oynanacak mı? Ceferin açıkladı
- Milli futbolcu Mert Müldür'e alçak tehdit!
- Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
- Fenerbahçe'de yeni hedef Luiz Felipe Scolari
- Manchester United çeyrek finalde
- G.Saray'a güzel haber! Porto Telles için 46 milyon Euro istedi
- Ryan Babel'e büyük şok!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm tek parça full izle | ATV
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?