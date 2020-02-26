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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konuşulan sürpriz isim

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Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından gözler yeni teknik direktöre döndü. Sarı lacivertli yönetim, bir yandan Yanal'ı göndermenin hazırlıklarını yaparken diğer yandan da yeni hoca adaylarını ikiye düşürdü. Kanarya'nın ilk tercihi olacak.

'in 23. haftasında Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan yenilgi başkan ile teknik direktör arasındaki ipleri kopardı. Özellikle kadro tercihi nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalan Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına da başladı. Birçok ismin gündeme getirildiği belirtilirken, yönetimin ilk etapta iki teknik direktör üzerinde durduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon da gündeme gelen ile Alanyaspor'u çalıştıran arasında kaldığı belirtildi.

SCHMIDT TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Almanya'da Paderborn, Bayern Leverkusen, Avusturya'da Salzburg'u çalıştıran Schmidt, son olarak Çin ekibi Beijing'te görev yapmıştı. Özellikle Leverkusen ve Salzburg'ta yaptığı gençleştirme operasyonlarıyla adından söz ettiren 53 yaşındaki hoca, şu anda takım çalıştırmıyor. Futbolculuk döneminde 4 sezon Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, birçok yönetici tarafından istenen isimler arasında yer alıyor. ve son olarak Alanya'da görev yapan 45 yaşındaki hocanın da futbolcu olarak çatısı altına girdiği Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

ALMANLAR DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Roger Schmidt Alman kanalı Sport 1 önemli bir iddiada bulunmuştu. Haberde, Alman hocanın İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

DİĞER İSİM DE TAYFUN KORKUT!
Ersun Yanal'la yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de birçok teknik adamın ismi Fenerbahçe ile anılıyor. Roger Schmidt ile Erol Bulut'un dışında 'un da sarı-lacivertlilerin başına geçebileceği ileri sürülüyor. Futbolculuk döneminde 5 sezon Fenerbahçe forması giyen 46 yaşındaki hoc, sırasıyla Alman ekipleri Hannover, Kaiserslautern, ve Stuttgart'ı çalıştırdı. Geçtiğimiz sezon Stutgart ile 7 maça çıkan Korkut, şu anda takım çalıştırmıyor.

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