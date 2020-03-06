Beşiktaş'a Douglas şoku! Sezonu kapattı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Brezilyalı sağ beki Douglas sezonu kapattı. Yıldız futbolcunun sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın dünkü antrenmanında sakatlanan 29 yaşındaki sağ bekin, gerçekleştirilen muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.
Açıklamada, "Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Milli futbolcu Mert Müldür'e alçak tehdit!
- G.Saray'a güzel haber! Porto Telles için 46 milyon Euro istedi
- Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!
- Ryan Babel'e büyük şok!
- Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası!
- Kopenhag-Başakşehir maçıyla ilgili önemli karar
- EURO 2020 turnuvası oynanacak mı? Ceferin açıkladı
- Henry Onyekuru'nun bonservis bedeli belli oldu
- Jorge Jesus Fenerbahçe defterini kapattı
- Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever
- Cuma mesajları 2020: Resimli ve yeni en güzel cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Dolar koronavirüs endişesiyle yükseldi! 6 Mart euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm tek parça full izle | ATV