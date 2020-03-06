06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'a Douglas şoku! Sezonu kapattı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU! SEZONU KAPATTI

Son dakika haberi... 'ın Brezilyalı sağ beki Douglas sezonu kapattı. Yıldız futbolcunun sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.

'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın dünkü antrenmanında sakatlanan 29 yaşındaki sağ bekin, gerçekleştirilen muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.

Açıklamada, "Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN