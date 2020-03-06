Fenerbahçe Khimki Moskova deplasmannda 82-68 yenildi
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rus rakibi Khimki Moskova'ya konuk olan Fenerbahçe, 15. yenilgisini aldı. Sarı lacivertliler Rusya deplasmanında 82-68 kaybetti.
Turkish Airlines Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya ekiplerinden Khimki Moskova'ya konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, deplasmanda Khimki'ye 82-68 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye 14 sayı farkla 82-68 yenildi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 15. yenilgisini alırken, Khimki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.
Karşılaşmaya pota altında Lauvergne'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk 10 sayısını da bu isimle buldu. Shved'le hücumda etkili olan Khimki, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonunda hücum ribaundları ve boyalı alanda etkili olan Khimki, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Ali Muhammed'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 30-29. Khimki, Shved'in son saniye basketiyle soyunma odasına 41-40 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, boyalı alanı da iyi savunamayınca final periyoduna 10 sayı farkla geride girdi: 64-54.
Son çeyrekte Khimki karşısında direnemeyen Fenerbahçe Beko, ikili averajı da rakibine kaptırarak sahadan 82-68 mağlup ayrıldı.
AVANTAJI KAÇIRDI
Kötü başladığı sezonda son 11 maçının 8'ini kazanarak 13 galibiyetle 7. sıraya kadar yükselen sarı-lacivertliler, Rus ekibini yenmesi durumunda sezonu ilk 8'de bitirmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacaktı.
AVRUPA'DA 537. MAÇ
Fenerbahçe Beko, Khimki maçıyla Avrupa kupalarında 537. mücadelesine çıktı. Sarı Lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de ise yaptığı 334 maçın 197'sini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.
KHIMKI MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO
1. PERİYOT SONUCU: 26-18
İLK YARI SONUCU: 41-40
3. PERİYOT SONUCU: 64-54
MAÇ SONUCU: 82-68
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