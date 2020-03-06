EURO 2020 turnuvası oynanacak mı? Ceferin açıkladı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, haziran ayında başlayacak EURO 2020 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın oynanmayacağı yönündeki iddialara yanıt veren Ceferin "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuştu.
Sky Sports'a açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, haziran ayında gerçekleştirilecek olan EURO 2020'nin koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddialarını yalanladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin koronavirüs tehlikesi iddiasıyla erteleneceği iddialarına Sky Sports'ta yanıt verdi.
EURO 2020 BAŞLAMADAN HER ŞEY KONTROL ALTINA ALINACAKTIR
EURO 2020'nin ertelenmeyeceğini söyleyen Ceferin, "Koronavirüs ciddi bir durum. Başa çıkmamız gereken durumlardan bir tanesi. Ben iyimserim. EURO 2020 başlamadan her şey kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim" diye konuştu.
Turnuvanın seyircisiz oynanması durumunun söz konusu bile olmadığını dile getiren UEFA Başkanı, "Seyircisiz oynama konusunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü her şeyin aynen planlandığı gibi olacağından eminiz. Durumu doğru bir şekilde değerlendirirseniz sakin olursunuz ve panik yapmadan ciddi bir şekilde ilerleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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