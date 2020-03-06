Ziraat Türkiye Kupası finali gelecek sezon Katar'da! TFF başvuruyu yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçının Katar'da oynanması için resmi başvuruyu yaptı.Talep kabul edilirse, final karşılaşmasını oynayacak iki takımda kasasına 1'er milyon dolar koyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakasının Katar'a oynanması için başvuru yaptı. Anlaşmanın sağlanması halinde, final maçına çıkacak iki takımın kasalarına 1'er milyon doların gireceği belirtiliyor.

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre TFF tarafından Türkiye Kupası finalinin gelecek sezon Katar'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.