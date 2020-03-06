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Ziraat Türkiye Kupası finali gelecek sezon Katar'da! TFF başvuruyu yaptı

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Giriş Tarihi: 06.03.2020
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GELECEK SEZON KATAR'DA!

, gelecek sezon Ziraat 'nın final maçının 'da oynanması için resmi başvuruyu yaptı.Talep kabul edilirse, final karşılaşmasını oynayacak iki takımda kasasına 1'er milyon dolar koyacak.

(), Ziraat 'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakasının 'a oynanması için başvuru yaptı. Anlaşmanın sağlanması halinde, final maçına çıkacak iki takımın kasalarına 1'er milyon doların gireceği belirtiliyor.

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , 1. Başkan Vekili , Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda , ve yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre TFF tarafından Türkiye Kupası finalinin gelecek sezon Katar'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.

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