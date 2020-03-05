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Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
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SÜPER LİG EKİBİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV 'u () sevk etti.

'den yapılan açıklamaya göre, yarı finalinde Aytemiz ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV 'un 'ye sevkine karar verildi.

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