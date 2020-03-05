Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor PFDK'ye sevk edildi
Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
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