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Hikmet Karaman iddialı! Malatyaspor uçuşa geçecek

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Giriş Tarihi: 05.03.2020
HİKMET KARAMAN İDDİALI! MALATYASPOR UÇUŞA GEÇECEK

Yeni Malatya’ya imza atan , destek istedi, Konyaspor maçı için galibiyet sözü verdi. Başkan , Hikmet Karaman'la çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.

Yeni Malatya, Başkan 'in de katılımıyla 'la 1.5 yıllık imza attı. İmza töreninde bir taraftarın kendisine, "Hocam depremi atlattık ama bu şehrin hayat kaynağı Malatyaspor. Bu durumdan ne olur kurtulalım" dediğini aktaran Karaman, camiaya umut dağıttı. Karaman, "Bu çok önemli bir cümle. Gölcük depremini yaşamış biriyim, ne olduğunu da bilirim. Y.Malatya tek arkadaşlar. Başka bir takım yok. Taraftar o stadı dolduracak, sonra skora bakacak. İlk önce Konya'yı yenmek istiyoruz. Sonra Allah'ın izniyle Trabzon ve maçı, nerede olduğumuzu gösterecek" diye konuştu.

Başkan Adil Gevrek, Hikmet Karaman'la çıkışa geçeceklerine inandığını belirtti.

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