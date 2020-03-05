Çaykur Rizesporlu futbolcu Abarhoun'un sağlık durumu
Çaykur Rizespor Kulübünün sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt, oyuncuları Muhammed Abarhoun'un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, sporcuları Abarhoun'un kısa bir süre önce geçirmiş olduğu mide rahatsızlığı nedeniyle önce Rize'de tetkik edilmeye başlandığını, daha sonra ise İstanbul Acıbadem Hastanesine gönderildiğini belirtti.
Faslı futbolcunun, tetkik işlemlerinin sürdüğünü, bu nedenle bir süre aralarında olmayacağını aktaran Türüt, şunları kaydetti:
"En kısa zamanda aramıza dönmesini umduğumuz sporcu kardeşimize bu süreçte kulüp başkanımız Hasan Kartal ve tüm yönetim kurulu üyeleri her zaman yanında olacağı mesajını bildirmiştir. Tetkik aşamasında sporcu kardeşimize bizzat sportif direktörümüz Yılmaz Bal refakat etmektedir. Sporcumuz Muhammed Abarhoun'un bu süreci en kısa sürede atlatacağını umuyor ve sporcumuza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."
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